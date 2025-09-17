Rikthehet Atletico, e befason Liverpoolin me gol në 10 minutat e fundit të ndeshjes
Atletico e ka barazuar rezultatin ndaj Liverpoolit në Ligën e Kampionëve. Ishte lojtari, Llorente ai që barazoi shifrat në 2:2 në minutën e 80’të të takimit, Liverpooli tani po kërkon golin e epërsisë, ku kanë mbetur edhe 10 minuta lojë. VIDEO
Sport
17/09/2025 22:46
