Rikthehen reduktimet e energjisë, Azemi i LDK-së akuzon për keqmenaxhim dhe kapje të sektorit
Visar Azemi nga LDK-ja ka kritikuar ashpër Qeverinë për rikthimin e reduktimeve të energjisë elektrike, duke e cilësuar këtë si dëshmi të menaxhimit skandaloz dhe keqmenaxhimit të plotë të sektorit energjetik në Kosovë.
Sipas Azemit, Qeveria nuk ka investuar asnjë euro në kapacitete të reja energjetike, ndërkohë që ka shpenzuar mbi 1 miliard euro për import të energjisë. Ai tha se situata mund të shpjegohet vetëm me dy skenarë: paaftësi dhe keqmenaxhim, ose kapje të sektorit nga një “mafia energjetike”, duke përmendur emra konkretë.
Azemi kritikoi edhe mënyrën e komunikimit të rikthimit të reduktimeve përmes njoftimeve të thjeshta në rrjete sociale, duke theksuar ndikimin direkt në jetën, shëndetin dhe ekonominë e qytetarëve. Ai përmendi gjithashtu emërime partiake dhe familjare në institucionet energjetike, duke vënë si shembull emërimin e nipit të një deputeti të VV-së në pozicion drejtor në KOSTT.
Sipas Azemit, pasojat e keqmenaxhimit po i vuajnë qytetarët: shkollat mbeten pa energji, spitalet dhe institucionet publike përballen me reduktime, dhe administrata shtetërore bëhet jofunksionale.
LDK-ja kërkon nga institucionet e drejtësisë të nisin hetime të menjëhershme për këtë situatë dhe paralelisht do të kërkojë hetim parlamentar, auditim të pavarur të shitblerjeve të energjisë dhe departizimin e institucioneve energjetike.
Azemi theksoi se Kosova duhet të nisë menjëherë investime në kapacitete të reja prodhuese, duke përmendur ndërtimin e centralit me gaz si një zgjidhje të domosdoshme për sigurinë energjetike të vendit.