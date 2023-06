Rihanna vazhdon shkëlqimin dhe dukjen me stil edhe në muajt e fundit të shtatzënisë Rihanna dukej e ‘nxehtë’ teksa doli në Los Angeles me të dashurin e saj, ASAP Rocky, të premten (16 qershor). Këngëtarja 35-vjeçare nga Barbadosi, e cila aktualisht është në pritje të fëmijës së saj të dytë, veshi një fustan me motive sportive triko dhe një xhaketë krejt të zezë për daljen e tyre gjatë ditës.…