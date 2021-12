Rihanna tregon kthesat e saj trupore me të brendshme me Dantella ngjyrë gështenjë nga Savage X Fenty

Këngëtarja 33-vjeçare e futi fizikun e saj në formë një sytjena dantelle ngjyrë gështenjë, një tanga e tejdukshme dhe pantallona të shkurtra për djemtë, shkruan daily.mail.

Rripat e tangut të saj qëndronin pak mbi ijet e saj ndërsa ajo pozonte në mënyrë joshëse mes një grupi dyersh rrëshqitëse, transmeton lajmi.net.

Rihanna ka aksesuar me një gjerdan choker me rruaza dhe shtoi lartësinë në kornizën e saj prej 5 këmbësh 8 inç në një palë taka me rripa.

Flokët brune të krijueses së hitit Umbrella ishin stiluar me gërsheta të gjata që i rridhnin poshtë shpinës dhe gjoksit.

Ajo tërhoqi vëmendjen te sytë e saj ngjyrë lajthi me një pamje të shndritshme dhe mat rimel dhe e lau grykën e saj të shëndoshë me shkëlqim buzësh të tonifikuar nudo.

‘Nuk duhet të ndryshoj vitin e ardhshëm @badgalriri #SavageXFenty’ lexoi mbishkrimin e postimit, i cili u nda me 4.6 milionë ndjekës të markës në Instagram.

View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)



Ndonëse bizneset e saj të suksesshme janë postuar shpesh në rrjetet sociale në pritje të Vitit të Ri, Rihanna ka pushuar disa ditë nga Instagrami pasi ka nderuar kushërirën e saj të ndjerë Tavon Kaiseen Alleyne.

Ajo postoi disa foto të hënën që tregonin se po kalonte kohë me të afërmin e saj dhe gjithashtu përfshiu dy imazhe solo të kushëririt të saj, i cili u qëllua për vdekje në Barbados katër vjet më parë.

Krijuesja e hitit, fituese e Grammy, përfshiu një mesazh të shkurtër në mbishkrimin e postimit të saj, ku shkruhej: ‘Më mungon dhe buzëqesh sepse. #Tavon.‘/Lajmi.net/