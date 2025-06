Rihanna tregon barkun e rrumbullakosur, shfaqet me familjen gjatë Javës së Modës në Paris

Rihanna u bë përsëri më e komentuara e medieve rozë me paraqitjen e fundit ndërsa iu bashkua partnerit të saj A$AP Rocky në sfilatën AWGE gjatë Javës së Modës në Paris .

Rihanna dukej tejet me stil për shfaqjen, ndërsa mbërriti me një këmishë të zbërthyer me vija blu dhe të bardha – e cila i nxirrte në pah barkun që i rritej.

Ajo e kombinoi këmishën me një minifund ngjyrë blu të errët, taka të bardha me rripa dhe çorape gri, si dhe një çantë dore me logon e Drakulës.

Këngëtarja hyri në sallë duke mbajtur djalin e saj njëvjeçar, Riot, të cilin e ka me A$AP, 36 vjeç, së bashku me djalin tjetër RZA, tre vjeç.