Rihanna thotë se është vetë muza dhe zbulon ku u inspirua për brendin e modës

Ajo është gruaja e parë me ngjyrë që ka bërë markën e modës me brendin e njohur “LVMH”, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Rihanna zbulon se ka përdorur perspektivën e saj të emigrantëve për të krijuar markën luksoze “Fenty”.

Bukroshja 31-vjeçare foli për frymëzimin rreth brendit të njohur dhe kishte një apel për të gjitha gratë.

“Unë jam një imigrante me racë të përzier dhe e sjell atë perspektivë me mua”, tha ajo.

Këngëtarja, e cila është një përzierje e prejardhjes afrikane, guyaneze, barbadiane dhe irlandeze, rrëfeu se ajo është një “fanatike e kontrollit ” kur është fjala për projektimin, shtoi: ‘Unë jam vetë muza”.

Rihanna do të debutojë në treg me linjën e saj më 29 maj dhe padyshim se pret suksesin e njëjtë me koleksionin e saj “Fenty Beauty”, me të cilin fitoi 100 milionë dollarë vetëm në javët e para.

Ylli së fundi kishte bërë të ditur se jeton në Londër tash e një vit, madje kanë dalë pamje nga rezidenca e saj luksoze. /Lajmi.net/