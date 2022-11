Rihanna shpreson që Beyonce të jetë modelja e radhës që pozon me veshjet nga “Savage x Fenty” Rihanna ka zbuluar personazhin e ardhshëm të famshëm që do të donte ta shihte të ecë në shfaqjen e saj vjetore të modës “Savage x Fenty”. Duke folur me Justin Sylvester të E!News – Rihanna nuk hezitoi duke përmendur yllin tjetër të muzikës, Beyonce. Kur u pyet se kë i pëlqen të shoh në të…