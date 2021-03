Rihanna shpeshton daljet në restorante me miqtë e saj, merr vëmendje sërish me dukjen

Dhe Rihanna bëri të kthenin kokat pas saj të dielën teksa kishte dalë për darkë në restorantin e njohur italian Giorgio Baldi në Santa Monica, Kaliforni, transmeton lajmi.net.

33 vjeçarja doli me një stil tërheqës, duke veshur një minifund të zi me të çara anash trekëndëshe, të cilin ajo e bashkoi me një palë take të lartë me ngjyrë të zezë.

Duke veshur një pallto të gjatë mbi ansamblin bukuroshja i shtoi lartësi shtesë kornizës së saj me një palë rrypa të zeza të lidhura.

Me flokët e saj të stiluara me gërsheta, këngëtarja dhe sipërmarrësja e përshtati dukjen me vathë të mëdhenj dhe një koleksion unazash.

Duke mbajtur një çantë të vogël të zezë, Rihanna rrumbullakosi dukjen e saj me një palë syze dielli drejtkëndëshe, ndërsa ajo shtoi një makijazh me buzëkuq të kuq.

Ndryshe, Rihanna së fundi paralajmëroi fansat se do lansojë një projekt muzikor pas 5 vitesh që publikoi albumin “Anti”./Lajmi.net/