Rihanna nuk i ndahet partnerit më e lumtur se asnjëherë më parë

Ata dolën publikisht me marrëdhëniet e tyre në fund të vitit të kaluar dhe që atëherë kanë qenë gati të pandashëm.

Dhe, Rihanna po qëndronte me partnerin A $ AP Rocky, ndërsa ata morën ushqim nga një restorant meksikan i hapur në New York të martën në mbrëmje, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja 33-vjeçare i mbështolli krahët me të dashurin e saj ndërsa ishte ulur në një tavolinë të lartë në El Nuevo Amanecer në Anën e Ulët të Manhatanit.

Rihanna u vesh e qetë me një këmishë me më shumë përmasa të zeza dhe të bardha të cilësisë së mirë No Limit nga etiketa e famshme e viteve ’90 të Master P.

Ajo e shoqëroi pjesën e sipërme të saj ikonike me xhinse dhe take të cilat shfaqnin elementë të copëtuar që i dilnin poshtë këmbëve.

Bukuroshja e lindur në Barbados shtoi vetëm disa inç në kornizën e saj me një palë mushka të bardha me bluzë me zinxhirë argjendi sipër./Lajmi.net/