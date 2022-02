Rihanna me një paraqitje të guximshme, tregon me krenari barkun e saj të rrumbullakosur gjatë një daljeje të zakonshme

Kështu që Rihanna vazhdoi t’i shtyjë kufijtë me stilin e saj të lehonisë teksa mahniti me një bluzë të zhytur në pjesën e përparme, ndërsa darkonte në “Giorgio Baldi” në Los Angeles të mërkurën, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja, 33 vjeçe, është në pritje të fëmijës së saj të parë me të dashurin A$AP Rocky, dhe e ka vënë barkun e saj në ekran të plotë ndërsa është veshur me një pallto leshi e cila mendohet të jetë “Roberto Cavalli vintage”.

Ajo e bashkoi veshjen me një palë take të ulëta të varura që i lidhi duke përdorur rripat nga takat stiletto të saj të larta me material gjarpri nga “Tom Ford”.

Duke shtuar magjepsjen, krijuesja e hitit “Umbrella” mori një çantë “Christian Dior” ndërsa dukjen e plotësoi me një kapele kamuflazhi nga “Awake” dhe zinxhirë ari.

Këngëtarja e “Work” u sigurua që dukja e saj të mos ishte aspak e jashtëzakonshme, pasi ajo shfaqi barkun e saj në rritje ndërsa doli për darkë në “Beverly Hills” të dielën.

Ndërsa, Rihanna mund t’i ketë mbajtur veshjet tërësisht të zeza – duke përfshirë një xhaketë bomber të prerë – nuk i mbajti gjërat delikate në pjesën e përparme të grimit teksa prekte dukjen e saj me një buzëkuq të guximshëm të kuq.

Ylli i lindur në Barbados, e cila shkëlqeu me tatuazhin e madh kornizoi fytyrën e saj rrezatuese me një palë syze dielli të zeza duke e mahnitur më tej me një zinxhir kryq ari.

Këngëtarja dhe partneri i saj, reperi Rocky njoftuan në fillim të këtij muaji se po prisnin një fëmijë ndërsa Rihanna tregoi barkun e saj të lulëzuar në një fotosesion emocionues në New York.

Një burim i tha “Sunday Mirror”: “Rihanna me A$AP kanë një lidhje shumë të ngushtë dhe ajo ka qenë gjithmonë mjaft tradicionale. Ata do të martohen, me siguri. Ajo u ka thënë miqve se dëshiron të jetë me të përgjithmonë, dhe ai ka thënë të njëjtën gjë. Nuk ka ende plane se kur do të jetë dasma, por nuk do të jetë para se fëmija të lindë. Ajo gjithmonë ka dashur të martohet dhe A$AP është personi i saj i përjetshëm.”/Lajmi.net/