Rihanna mahnit me veshjen teksa prezanton stilin e ri të flokëve

Por gjithnjë kameleoni i modës, Rihanna vendosi të ndryshojë dukjen e saj të mërkurën në mbrëmje ndërsa shfaqi prerjen e re të flokëve, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja, 33 vjeç, zgjodhi darkën në Giorgio Baldi në Santa Monica për të debutuar në modelin e saj të ri, të cilin e plotësoi me një ansambël tërheqës për sytë.

Pronarja e Fentit ekspozoi barkun e saj të tonifikuar në një bluzë të bardhë të çuditshme, të cilën ajo e bashkoi me një palë pantallona të gjelbërta me bojë të lidhur dhe stilet të bardha.

Ajo kombinoi dukjen me një pallto dekorative blu dhe jeshile me një zbukurim dramatik blu me gëzof rreth jakës së veshjes elegante.

Rihanna e stiloi dukjen e saj me një palë take të bardha dhe një unazë të madhe smeraldi e cila ishte e zbukuruar me diamante. Krijuesja e hitit Work përfundoi dukjen e saj me një shkëlqim të kuq.

Ndërsa kanë kaluar pesë vjet që kur Rihanna publikoi albumin e saj 2016 Anti – ylli ka shijuar sukses fenomenal në vitet e fundit me linjën e saj të kozmetikës Fenty Beauty dhe koleksionin e të brendshmeve Savage x Fenty.

Sidoqoftë, Rihanna javën e kaluar ngacmoi se ajo mund të lëshojë ‘vetëm një’ këngë, pasi fansat e saj të vazhdojnë të kërkojnë muzikë të re nga ylli./Lajmi.net/