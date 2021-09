Rihanna komandon me stilin në imazhet e reja veshur me veshje shumëngjyrëshe

Ajo ndau dy fotografi të shkëlqyera nga fotosesioni i saj i ri me markën e bagazheve RIMOWA të mërkurën.

Duke u futur në një bikini me grep të verdhë, Rihanna, 33 vjeç, shfaqi barkun e saj ndërsa ndezi kamerën një shkëlqim të zjarrtë në foton e parë të shpërndarë në Instagramin e saj, transmeton lajmi.net.

Në një tjetër, ylli u ul në pjesën e pasme të një makine ndërsa mbështeste dorën në një valixhe të madhe të kuqe.

E veshur me bikini të guximshme nën një xhaketë të ngjyrosur me kravatë dhe duke vendosur pixie-n e saj të zezë të prerë nën një kapelë kovë me leopard, Rihanna tregoi ndjenjën e saj të stilit të stuhisë.

Bukuroshja me flokë korbi tronditi gjithashtu me një palë xhinse me shumë ngjyra dhe veshi një nga valixhet e vogla të markës të lidhura në pjesën e bustit të saj.

Miliarderja Rihanna – e cila vlen rreth 1.7 miliardë dollarë (1.2 miliardë) – e aksesorizuar me dy gjerdanë me rruaza.

Kjo foto vjen pasi Rihanna vazhdoi festën të hënën në mbrëmje ndërsa ajo organizoi një postim në mbrëmjen e Met Gala në New York City./Lajmi.net/