Rihanna jep detajet e para të albumit

Ajo ka punuar pa u lodhur për të promovuar shfaqjen e saj të ardhshme të modës Savage X Fenty, e cila mburret me modelet e Gigi Hadid dhe aktoren Vanessa Hudgens.

Dhe, Rihanna vështirë se mund ta frenonte eksitimin e saj pasi organizoi një Savage X Fenty Show Vol. 3. festë premierë në New York City të mërkurën mbrëma – dhe kënaqi fansat kur ndau me ngacmim një përditësim në lidhje me albumin e saj të ri, transmeton lajmi.net.

Miliarderja 33-vjeçare ktheu kokën me një palë pantallona të shkurtra dantella të tejdukshme dhe çorape që përputheshin, ndërsa goditën një pozë në tapetin e kuq të ngjarjes.

Rihanna, e cila ka punuar në albumin e saj të nëntë pas një pauze të gjatë muzikore, i tha AP albumi i saj i ri do të jetë krejtësisht i ndryshëm nga muzika e saj e mëparshme.

‘Ju nuk do të prisni atë që dëgjoni. Thjesht vendoseni atë në mendjen tuaj, “tha ajo. Çfarëdo që dini për Rihanna -n nuk do të jetë ajo që dëgjoni.

‘Unë vërtet po eksperimentoj. Muzika është si moda. Duhet të jeni në gjendje të luani. Unë duhet të jem në gjendje të vesh çfarë të dua. Unë e trajtoj muzikën në të njëjtën mënyrë. Kështu që unë jam duke u argëtuar dhe do të jetë krejtësisht ndryshe. ‘

Rihanna bëri një pushim nga skena muzikore për të nisur modën dhe perandorinë e saj të bukurisë Fenty. Albumi i saj i fundit Anti u publikua në vitin 2016.

Ajo i shoqëroi fundet e saj mezi atje me një majë të zezë të zhytur me çarje dramatike duke filluar nga poshtë bustit dhe poshtë gishtërinjve të saj.

Për të aksesorizuar ansamblin e saj, krijuesi i hitit Only Girl hodhi një gjerdan të gjatë me rruaza dhe një çokollatë argjendi, si dhe disa vathë argjendi dhe byzylykë diamanti verbues.

Duke shtuar një element tjetër të buzës, Rihanna vendosi të lëkundte një periferi artificiale dhe drejtoi gërshetat që rrodhën poshtë gjoksit të saj.

Fituesja e Çmimit Grammy nisi perandorinë e saj intime në 2018 në partneritet me Techstyle Fashion Group, e cila u shërben markave online dhe anëtarësimit në shitësit e modës./Lajmi.net/