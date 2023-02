Rihanna flet për lidhjen me A$AP Rocky: Ne jemi miqtë më të mirë me një fëmijë Është një epokë e re për superyllin e popit, Rihanna dhe partnerin e saj, reperi A$AP Rocky. “Ne jemi miqtë më të mirë me një fëmijë,” tha fituesja e Grammy për A$AP Rocky në një intervistë të re me British Vogue. Rihanna shtoi se ndërsa çifti ka qenë gjithmonë “në të njëjtën faqe” gjatë marrëdhënies…