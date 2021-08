Rihanna është bërë miliardere por nuk heziton të dal për blerje në market

Miliarderja 33 vjeç, kishte veshur reçipeta kombinim me një xhaketë të zezë të zhveshur, të cilën ajo e kombinoi me xhinse të grisura Gucci dhe shumë stoli, ndërsa shikonte disa nga domatet në shitje, transmeton lajmi.net.

Për fat të mirë për Rihanna, e cila u shpall miliardere në fillim të këtij muaji, ajo mund të përballojë çmimet në supermarketin e nivelit të lartë dhe ylli shpejt e mbushi karrocën e saj me mallra para se të nisej për arkë.

Rihanna, me siguri dukej si një anëtare e ultra të pasurve me fije perlash të trasha dhe bizhuteri ari të veshura nga fyti për daljen e rastësishme.

Ylli u pa duke shikuar disa nga domatet në shitje në pjesën e perimeve ndërsa e shtynte karrocën e saj lart e poshtë.

Pasi shfletoi perimet dhe mori një përzgjedhje të produkteve, Rihanna gjithashtu zgjodhi një kuti me ëmbëlsira para se të shkonte në zonën e arkës.

Rihanna, vendosi një ekran të gjallë në pjesën e sipërme, të cilën e mbante nën xhaketën e saj të zezë, e cila kishte butona të trashë ari.

Ajo veshi pjesën tjetër të ansamblit të saj me një sërë xhinse Gucci të larë me acid me bel të lartë me gjunjë të fryrë dhe arna të tjera të copëtuara.

Këngëtarja e hitit ‘Work’ mbante një Chanel të rrallë me vija të zeza dhe ari nr. 5, rrip me një varëse ari të trashë të varur./Lajmi.net/