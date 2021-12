Rihanna duket sensacionale me një fustan të bardhë dhe xhaketë sportive teksa dekorohet me çmimin special të dhënë nga vendlindja Barbados

Ajo dukej sensacionale të martën teksa pranoi me kënaqësi çmimin e Heroit Kombëtar gjatë festimeve republikane në Barbados në Bridgetown.

Këngëtarja e kthyer në sipërmarrëse, 33 vjeç, u vesh për të bërë përshtypje për këtë rast në Parkun e Lirisë në Sheshin e Artë, duke mahnitur me një fustan të bardhë dhe xhaketë sportive të ngjashme, transmeton lajmi.net.

Rihanna vendosi një ekran këmbëgjatë në numrin e kofshës teksa mori medaljen e saj nga presidentja Dame Sandra Mason përpara se të mbante një fjalim në ceremoninë e Nderimeve Kombëtare.

Krijuesja e hitit “Umbrella” e rriti lartësinë e saj me taka të bardha me rripa, ndërsa i shtoi pamjes së saj një prekje të këndshme me një gjerdan delikate ari dhe perla dhe një palë vathë diamanti.

Mes pandemisë së vazhdueshme të koronavirusit, ylli u mbulua me një maskë të zezë për fytyrën, ndërsa flokët vat e saj ishin stiluar në gërsheta elegante të trashë.

Rihanna hoqi maskën e saj ndërsa doli në podium për të mbajtur fjalimin e saj pasi u bë gruaja e dytë në historinë e Barbados që i jepet nderi i Heroit Kombëtar pas udhëheqëses fetare Sarah Ann Gill, e cila vdiq në 1866.

Ylli i popit, e cila është personi i 11-të që merr këtë nderim, u shfaq në një humor të mrekullueshëm teksa më parë ishte ulur në audiencë në ceremoni.

Ajo më vonë pozoi për fotografi brenda dhe përreth Parkut të Lirisë së Sheshit të Artë, me ditën që përfshinte edhe një paradë të Ditës së Pavarësisë.

Rihanna është gjithashtu vetëm një nga dy Heronjtë Kombëtarë të Barbados që jetojnë, me tjetrin 85-vjeçarin e kriketit Sir Garfield, i cili mori titullin në 1998.

Me njohjen e Heroit Kombëtar të Barbados, ajo merr gjithashtu titullin e plotë të Shkëlqyerja e duhur Robyn Rihanna Fenty për gjithë jetën./Lajmi.net/