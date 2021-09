Rihanna duket plot stil me veshje lëkure teksa i bashkohet reperit A $ AP Rocky

Dhe, Rihanna u pa duke kaluar më shumë kohë me reperin të enjten në mbrëmje, teksa ajo u nis për ta takuar në makinën e tij në Los Angeles, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja, 33 vjeç, dukej seriozisht e ftohtë me një xhaketë lëkure të zezë të mbushur, të cilën e bashkoi me një palë pantallona të ndezura dhe çizme me takë.

Rihanna, aksesorizoi dukjen e çuditshme me një kapelë të zezë prej leshi artificial dhe një palë nuanca drejtkëndore, ndërsa mbante telefonin e saj dhe një shishe ujë.

Flokët e yllit mund të shiheshin duke nxjerrë nga poshtë kapela e saj me stil, ndërsa ajo kishte veshur një fytyrë të plotë të grimit magjepsës në tonet prej bronzi.

Sipas shikuesve, Rihanna hipi në automjetin A $ AP Rocky para se të shkonin në shtëpi së bashku.

Dalja e saj vjen pasi Rihanna vazhdoi festën të hënën në mbrëmje ndërsa ajo organizoi një postim në mbrëmjen e Met Gala në New York City.

Ylli Bajan ishte ndër një mori yjesh për të marrë pjesë në ngjarjen e vonuar të këtij viti në Muzeun Metropolitan të Artit Modern, të anuluar në vitin 2020 si pasojë e pandemisë COVID-19.

Këngëtarja e shtoi pamjen e saj me një kokë të ndërlikuar me rruaza, ndërsa një gjerdan me çokollatë me deklarata të veçanta i rrumbullakosi gjërat.

Ajo u bashkua atë natë nga i dashuri ASAP Rocky, me reperin që e mbante për dore teksa i kalonin vëzhguesit jashtë objektit të New York-ut./Lajmi.net/