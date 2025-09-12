Rigjykimi për tenderin e Policisë, Jeton Menxhiqi dënohet me një vit burg dhe ndalim trevjeçar të ushtrimit të funksionit në administratë

Gjykata Themelore në Prishtinë e ka dënuar me një vit burgim Jeton Menxhiqin, i akuzuar lidhur me tenderin për rroba elegante të Policisë. Gjykatësja e rastit, Alltëne Murseli, tha se Menxhiqi do të përballet gjithashtu me ndalim të ushtrimit të funksionit në administratën publike për tre vjet. Gjykata bëri të ditur se palët e pakënaqura…

Lajme

12/09/2025 11:38

Gjykata Themelore në Prishtinë e ka dënuar me një vit burgim Jeton Menxhiqin, i akuzuar lidhur me tenderin për rroba elegante të Policisë.

Gjykatësja e rastit, Alltëne Murseli, tha se Menxhiqi do të përballet gjithashtu me ndalim të ushtrimit të funksionit në administratën publike për tre vjet.

Gjykata bëri të ditur se palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese brenda 30 ditësh nga marrja e aktgjykimit në formë të shkruar.

Ndryshe, në seancën e mbajtur më 27 shkurt 2025, i akuzuari Menxhiqi është deklaruar për herë të tretë i pafajshëm për keqpërdorim të detyrës zyrtare, pas kthimit të çështjes në rigjykim nga Gjykata e Apelit për herë të dytë.

Më 21 qershor 2021, Menxhiqi u dënua për herë të parë me një vit e gjashtë muaj burgim efektiv. Në shkurt 2022, rasti i tij u kthye në rigjykim. Më pas, në janar 2024, Menxhiqi u dënua me dy vite burgim me kusht. Por, çështja është kthyer sërish në rigjykim nga Apeli.

“Betimi për Drejtësi” në shkurt 2019 kishte publikuar hulumtimin me titullin “Korrupsioni në prokurimin e Policisë”. Një muaj e gjysmë pas transmetimit të emisionit, Prokuroria Themelore në Prishtinë ngriti aktakuzë ndaj Menxhiqit.

Sipas aktakuzës së siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, thuhet se më 8 gusht 2017, në ndërtesën e Policisë së Kosovës në Prishtinë, i pandehuri Jeton Menxhiqi, në cilësinë e personit zyrtar, si anëtar i komisionit në tenderin “Furnizim me rroba elegante”, në numër të prokurimit 214/17/048/111, i cili përfaqësonte Drejtorinë e Hetimeve Kundër Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, ka shfrytëzuar detyrën zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër.

Artikuj të ngjashëm

September 12, 2025

Begaj mandaton Ramën për formimin e qeverisë së re

September 12, 2025

Demhasaj: Vjosa Osmani, nuk e meriton as edhe një ditë me...

Lajme të fundit

Begaj mandaton Ramën për formimin e qeverisë së re

Demhasaj: Vjosa Osmani, nuk e meriton as edhe...

BE i tërheq vërejtje Kurtit dhe Osmanit: Përmbahuni...

Hamiti: Perspektiva e Kosovës me Albin Kurtin në detyrë është e zymtë