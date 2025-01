Rigjykimi në Bruksel ndaj tre serbëve për vrasjen e veprimtarit Enver Hadri, Xhafer Shatri thotë se ka dëshmuar si dëshmitar i prokurorisë

Me këtë rast nuk duhet harruar as pjesëtarët e gjeneratës së re në organet e drejtësisë belge, të cilët e të cilat nuk pranuan që profesioni i tyre të përdredhet në pazarin e politikës dhe diplomacisë. Por i shkuan punës deri në fund. Derisa e zbardhën në plotni këtë krim të rëndë që Serbia e kreu në kryeqytetin e Evropës.

3.

Udhëheqja serbe kishte vendosur ta vriste Enver Hadrin me çdo çmim. Sepse ai me veprimtarinë e tij i dëmtonte substancialisht synimet e saj. Para institucioneve dhe personaliteteve evropiane me ndikim, Enver Hadri i zhveshte planet e Millosheviqit që mëtonte ta bëjë Serbinë e Madhe në dëm të popujve të tjerë dhe, mundësisht, me ndihmën e Evropës…