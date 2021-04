Rifillojnë xhirimet e Peaky Blinders, pas ndërprerjes si pasojë e një aktori i cili u infektua me koronavirus

Sipas DailyMail, aktori mori rezultatin e testit pozitiv megjithatë ai rezultat ishte jo i vërtetë, transmeton lajmi.net.

Ai bëri një test në përputhje me protokollin për shfaqjen BBC, e cila po filmon serinë e tij të gjashtë, të fundit, dhe iu desh të izolohej së bashku me këdo që vinte në kontakt me ta.

Një zëdhënës i emisionit i tha MailOnline: ‘Xhirimet u ndaluan në Peaky Blinders për shkak të një rezultati të rremë pozitiv të testit për një anëtar të ekuipazhit. Në përputhje me protokollin, ky person mori një test NHS dhe kushdo që ra në kontakt me ta u izolua – siguria e ekipit tonë në Peaky Blinders është e një rëndësie të madhe. Testi NHS është kthyer negativisht dhe xhirimet do të rinisin si normalisht nesër.’

Xhirimet e Peaky Blinders u ndërprenë më parë vitin e kaluar ku shpërthimi i Covid arriti për herë të parë në Britani.

Llogaria zyrtare e serialit në Twitter lëshoi një deklaratë ku thuhej: ‘Pas shumë konsideratash, dhe në dritën e situatës në zhvillim në lidhje me Covid-19, fillimi i prodhimit të Peaky Blinders Series 6 është shtyrë. Falënderime të mëdha për ekipin dhe ekuipazhin tonë të pabesueshëm, dhe për të gjithë fansat tanë të mahnitshëm për mbështetjen e tyre të vazhdueshme.’

Seria më vonë rifilloi xhirimet e serisë së gjashtë, e cila do të jetë e fundit e shfaqjes, në janar.

Kohët e fundit aktorët xhiruan për herë të parë që kur ylli Helen McCrory ndërroi jetë nga kanceri në moshën 52 vjeç./Lajmi.net/