Rifillojnë disa fluturime në Aeroportin e Dubait, pas disa orësh ndërprerjeje
Bota
Fluturimet në Aeroportin Ndërkombëtar të Dubait kanë filluar gradualisht pas disa orësh ndërprerjeje si pasojë e një sulmi me dron, njoftojnë zyrtarët.
Autoriteti Civil i Aviacionit të Dubai-t bëri të ditur se disa fluturime po operojnë drejt destinacioneve të zgjedhura, sipas Zyrës së Mediave të Dubait, raporton AP, transmeton KosovaPress.
Kompania ajrore Emirates tha se operacionet e kufizuara kanë rifilluar pas ndërprerjes disa orëshe dhe disa fluturime u anuluan.
Një dron goditi një rezervuar karburanti në aeroport të hënën në mëngjes, duke shkaktuar zjarr dhe duke detyruar pezullimin e përkohshëm të fluturimeve.
Më herët në mëngjes Emirates njoftoi se të gjitha fluturimet e saj drejt aeroportit të Dubai-t “mbeten të pezulluara deri në njoftim të mëtejshëm”. Kompania theksoi se po punon me autoritetet për rifillimin e operacioneve sa më shpejt të jetë e mundur dhe i kërkoi udhëtarëve të mos udhëtojnë drejt aeroportit.
Aeroporti Ndërkombëtar i Dubait është aeroporti më i ngarkuar në botë për udhëtimet ndërkombëtare dhe një nyje kyçe për shumë fluturime që lidhin Lindjen me Perëndimin.