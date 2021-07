Ridvan Berisha parashikon fituesit e zgjedhjeve lokale, VV nuk del fituese në asnjë nga komunat që përmend gazetari

Berisha thotë se në kryeqytet pritet balotazh mes LDK-së dhe LVV-së ndërsa fituesin e përcakton PDK, AAK dhe Nisma.

Berisha në parashikimet e tij ka thënë se asnjë nga komunat e cekura nuk do të fitojë Vetëvendosje.

Postimi i plotë:

Shtate komunat e mëdha dhe rezultati sipas leximit tim:

Prishtine – Balotazh, LVV me LDK, fituesin e percakton PDK, AAK dhe Nisma

Mitrovice – Bedri Hamza, kryetar me balotazh

Prizren – Shaqir Totaj me balotazh

Gjakove – Ardian Gjini me balotazh

Gjilan – Lutfi Haziri, pa balotazh

Peje, LDK me balotazh

Ferizaj, Agim Aliu – pa balotazh

Komunat e tjera:

Suhareke, AAK

Deçan, AAK

Istog, AAK

Junik, AAK

Dragash, PDK

Viti, LDK

Kaçanik, PDK

Shtime, PDK

Kamenice, Qendron Kastrati me balotazh nese vendose te kandidoj

Vushtrri, PDK me balotazh

Kline, PDK me balotazh

Skenderaj e Drenas dihet, PDK

Vota ne komuna nuk e reflekton disponimin e zgjedhjeve nacionale, e shohim dhe jemi deshmitare te rezultateve. Uroj se pari qe zgjedhjet te jene te lira e demokratike!

Naten!