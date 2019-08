Ribery tregon kush e bindi t’i bashkohet Fiorentinës

Ribery mbërriti me stil në tokën italiane, duke udhëtuar me një avion privat me gruan Wahiba para se të përshëndetet nga qindra tifozë të Fiorentinas, dhe 36-vjeçari pranon se ish shoku i tij i skuadrës te Bayern Munich luajti një rol kryesor në lëvizjen e tij.

“Jam i lumtur, unë jam këtu me familjen time”, tha ai fillimisht, përcjell lajmi.net.

“Unë kam biseduar me Fiorentinën për javën e kaluar, si dhe me Toni, i cili më tha se Fiorentina është një klub i shkëlqyeshëm në një qytet të bukur”.

“Jam i lumtur sepse më pëlqen të jem këtu, madje edhe gjuha. Nuk e kuptoj në mënyrë të përsosur, por është gjithçka e mirë”.

Francezi do të nënshkruajë një kontratë dy vjeçare me Viola dhe do të prezantohet nesër në orën 20:00. /Lajmi.net/