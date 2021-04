Ribery për Superligën: Asnjëherë mos i lini të shkatërrojnë futbollin

Përfaqësuesi i Francës fitoi Ligën e Kampionëve me Bayern Munich, por gjithashtu përpara kësaj edhe e kishte humbur atë një herë, transmeton lajmi.net.

Ai përkujtoi disa momente historike për të, që sipas tij janë arsyeja kryesore pse e bëjnë të veçantë këtë sport.

“Lotët e hidhur pas asaj finale në Mynih. Atë natë të veçantë dhe emocione të pabesueshme në Londër një vit më vonë. Ai këndi në Old Trafford dhe ai gol i mrekullueshëm nga Arjen. Të gjitha ato netët emocionuese në Allianz Arena. Ajo ndjenjë e veçantë për të fituar diçka të madhe”, përshkroi momentet magjike të cilat i ka përjetuar lojtari.

“Liga e Kampionëve më ka dhënë gjithçka. Mos i lejoni asnjëherë që këta të shkatërrojnë futbollin që e duam. Nuk mund të harrojmë nga kemi ardhur dhe për kë luajmë”, ka shkruar në fund Ribery në rrjetin e tij social në twitter.

Juventus, Inter dhe Milan janë klubet italiane që u regjistruan në Superligë./Lajmi.net/

The bitter tears after that final in Munich. That special night and unbelievable emotions in London one year later. That corner at Old Trafford and that wonderful goal from Arjen. All those exciting nights at the Allianz Arena. That special feeling of winning something great. pic.twitter.com/Ennzsk8D5q

— Franck Ribéry (@FranckRibery) April 20, 2021