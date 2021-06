Rezultatet e 14 shkurtit “frikësuan” partitë, zgjedhjet e brendshme si shpëtim nga humbja e ardhshme

Por zgjedhjet e 14 shkurtit përpos që ndryshuan drejtuesin e shtetit, poashtu bën edhe një ndryshim të madh në renditjen e partive politike në vend.

Padyshim se rënia më e madhe në këto zgjedhje u cilësua ajo e Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo një prej partive më të vjetra të shtetit të Kosovës.

Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e 14 shkurtit doli partia e tretë me radhë, me vetëm 13% të votave nga qytetarët e Kosovës.

Për dallim nga kjo në zgjedhjet e tetorit të vitit 2019, LDK ishte renditur partia e dytë me radhë dhe kishte një përqindje pak më të lartë prej 24.54%.

Kurse Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e 14 shkurtit të këtij viti u rendit si parti e dytë me afro 18% të votave.

Në vitin 2019, PDK mori 178 mijë e 637 vota apo 21.23%.

Kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës edhe pse është një ndër partitë që drejton më së shumti komuna në Kosovë nga zgjedhjet e fundit lokale, në zgjedhjet nacionale të zhvilluara më 14 shkurt mori vetëm 7.42% të votave.

Në zgjedhjet e tetorit të vitit 2019, AKK në koalicion me PSD-në kishte marrë 11.51% apo 96 mijë e 872 vota.

Të gjitha këto rezultate ndikuan që partitë politike në vend të “frikësohen” nga rëniet edhe më të mëdha në votën e qytetarit dhe kësisoj filluan me ndryshimet brenda partisë.

E para që ia ndje frikën humbjes edhe më të thellë ishte Lidhja Demokratike e Kosovës. Një muaj pas zgjedhjeve nacional, brenda LDK-së u zhvilluan zgjedhjet për drejtimin e partisë.

Më 14 maj, Lumir Abdixhiku u zgjodh kryetar i partisë ku në garë ishin edhe Lutfi Haziri e Besian Mustafa.

Por LDK nuk e la me kaq. Përpos që zgjodhi kryetarin e ri të partisë, brenda LDK u vëndosën edhe ndryshime shumë të mëdha duke u larguar disa nga emrat më të vjetër të partisë, për t’u zëvendësuar me emra krejtësisht të rinj.

Kësisoj nga pozita e nënkryetarit u largua një nga emrat më të përfolur në politikën kosovare, Agim Veliu, i cili së fundi madje u largua edhe nga çdo pozitë tjetër që mbante brenda përbrenda partisë.

LDK vendosi që thellësisht të bëjë ndryshime brenda partiake, duke vendosur emra të padëgjuar më parë në këtë parti në krye të pozitave më të larta drejtuese.

Por jo vetëm kaq. Afro pesë muaj më vonë Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka vendosur datën për zhvillimin e zgjedhjeve brenda partiake. PDK pritet që më tre shkurt të mbajë Konventën e Partisë, në të cilën do të zgjidhet edhe lideri i ri partiak si dhe drejtuesit e pozitave të tjera në parti.

Edhe pse nga kjo parti kanë theksuar se ende nuk është e ditur se kush prite të jetë kryetar i partisë, në publik tashmë janë përmendur disa emra.

Memli Krasniqi, Bedri Hamza, Uran Ismaili e Vlora Çitaku janë vetëm disa prej emrave më të përfolur për të drejtuar Partinë Demokratike të Kosovës, që njëherësh njihet si një nga partitë më të vjetra në vend.

PDK pritet të zhvillojë zgjedhjet e reja partiake, pa ish-drejtuesit e dikurshëm.

Hashim Thaçi që për disa vite radhazi drejtoi PDK-në si dhe Kadri Veseli që vitet e fundit ishte vendosur në krye të PDK-së.

Që të dy vazhdojnë të jenë në një proces gjyqësor në kuadër të Gjykatës Speciale, ndërsa PDK-së iu deshën ndryshimet partiake pas humbjes së thellë që pati në zgjedhjet nacionale.

Tashmë PDK veçse ka filluar të përgatitet edhe për zgjedhjet lokale, ku disa nga emrat e kandidatëve nëpër komuna veçse janë publikuar.

Por PDK përpos dilemës së kë do të zgjedhë kryetar të partisë duket se “problem” do të ketë edhe me bindjet e disa prej njerëzve më të zëshëm të partisë. Tashmë nga kjo parti kanë dalë deklarime të shumta sa i përket mos-pajtimeve për kandidatë të komunave, e mbete të shihet sa do të pajtohen për liderin e partisë.

Ndryshe nga këto dy parti AAK vazhdon të drejtohet nga lideri i vjetër, i vetmi i kësaj partie Ramush Haradinaj.

Thuajse që nga krijimi i kësaj partie, Ramush Haradinaj vazhdon të jetë në krye të saj, edhe pse gjatë viti të kaluar ishte përmendur mundësia që partia të fillojë të drejtohet nga vëllai, Daut Haradinaj. Por siç duket Daut Haradinaj mori drejtim tjetër, duke u fokusuar në zgjedhjet lokale në Prishtinë.

Përpos disa ndryshimeve të vogla në kuadër të partisë, nga AAK pati edhe largime të mëdha. Përfaqësues të degëve e drejtues të organeve të ndryshme të partisë u larguan nga AAK, shpesh herë duke zgjedhur arsyet personale para publikut.

E ndër partitë të pakta që vazhdon të ketë drejtimin e njëjtë është Lëvizja Vetëvendosje. Siç duket fitorja e madhe e zgjedhjeve të 14 shkurtit bëri që Vetëvendosje as të mos mendojë për zgjedhje të brendshme. Padyshim se drejtimi i partisë po vazhdon nga Albin Kurti, ndërsa ndryshimi i vetëm që kishte bërë bujë ishte asokohe ndarja e Grupit të PSD-së nga Vetëvendosje.

Largimi i disa prej figurave më me emër asokohe të VV-së dhe kalimit më pas në partinë e quajtur PSD ishte një nga zhvillimet më të bujshme në vend. Partitë politike tani për tani fokusin më të madh e kanë në zgjedhjet lokale, duke ngulmuar që secila prej tyre të ketë në drejtim e sipër sa më tepër komuna anembanë Kosovës.

Ndryshime nuk pati as në Nismën Socialdemokrate dhe në AKR, dy partitë që patën rezultatin më të ulët nga zgjedhjet e kaluara./Lajmi.net/