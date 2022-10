Rezoluta kundër Dick Martyt, në Strasburg shkojnë edhe Çitaku e Çollaku Sot në Strasburg, do të zhvillohet mbledhja në Këshill të Evropës, ku kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, do të mbajë fjalim në të do të kërkojë rishikimin e Rezolutës 1782 dhe të shpallen të pabazuara akuzat për trafikim të paligjshëm të organeve njerëzore gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës. Në Strasburg, siç ka njoftuar ajo vetë,…