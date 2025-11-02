Rexhepi uron Kasamin për fitoren në Tetovë: I uroj punë të mbarë
Kandidati i BDI-së për komunën e Tetovës, Bajram Rexhepi ka uruar kundërkandidatin e tij nga VLEN, Bilall Kasamin.
Rexhepi tha se gara për Tetovën ka mbaruar dhe se qytetarët e thanë fjalën e fundit.
“Të dashur miq, gara zgjedhore në Tetovë mbaroi. Qytetarët e than fjalën e vet. Unë uroj kundërkandidatin dhe i uroj punë të mbarë. Përgjegjësia për këtë rezultat është krejtësisht e imja dhe e askujt tjetër .Zoti na ndihmoftë”, tha Bajram Rexhepi.