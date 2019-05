Revolucioni i Realit: Shitje 300 milionë, blerje bombastike

Megjithatë, është pjesa e shitjeve në të cilën puna është akumuluar në zyrat e Valdebebas. Nuk është e lehtë për një lojtar të Real Madridit të largohet nga klubi. Çdo madrilen që merr fjalën thotë se dëshiron të qëndrojë, se ai dëshiron të jetë pjesë e projektit të rindërtimit të udhëhequr nga Zidane. Ndërkohë, klubi po punon fortë që të ketë një balancim mes të hyrave dhe të dalurave.

Revolucioni do të jetë i rëndësishëm për ekipin që të konkurrojë përsëri. “Unë nuk do të them se ne do të fitojmë gjithçka, por ekipi do të jetë konkurrues”, këmbënguli Zidane në mesazhet e tij për sezonin e ardhshëm. Deri tani investimi ka shkuar në 95 milionë euro: 45 për Rodrygon dhe 50 për Militaon. Dhe më shumë se 200 milionë janë të rezervuara: 100-110 për Hazard, 70 për Jovic dhe 40 për Mendy. Këtu nuk përfshihet një transferim i mundshëm i Neymar ose Mbappe, i cili ndoshta do thyente çdo rekord në futboll. Një tjetër shpenzim mund të jetë rreth 70-80 milionë euro për një mesfushor me profil të lartë, që nuk do të jetë Pogba (170M) për shkak të çmimit të lartë, transmeton lajmi.net.

Kështu, investimi për Realin e 2019/20 do të shkonte mbi 400 milionë euro. Një figurë e fuqishme, rekord dhe në të njëjtin nivel me situatën aktuale të tregut. Por Los Blancos është gjithashtu duke u përgatitur për një merkato historike shitjeje që do të shërbejë për të balancuar bilancin e shitjeve dhe blerjeve.

Llogaritë në Chamartin dalin të jetë rreth 300 milionë shitje.

‘FAIR PLAY’

Qëllimi kryesor i Realit mbetet të mos thyejë rregullat e ‘Fair-Play Financiar’, të vendosura nga UEFA. Klubi po punon në mënyrë të veçantë që të mos bie në listën e zezë të organit qeverisës së futbollit evropian.

POLITIKA E KLUBIT

Me të gjitha këto kushte, dhe me realitetin që Reali dëshiron të jetë jashtëzakonisht i ndershëm me UEFA-n në mënyrë që klubet të respektojnë kontrollet financiare, puna për largimet do të jetë shumë intensive.

Sezoni i keq ka shkaktuar shumë luhatje te gjiganti spanjoll. Politika e klubit u përqendrua në arritjen e vlerave të reja që, të mbrojtura nga dinamika e mirë e ekipit, që të formojnë një shtyllë të fortë për të ardhmen, përcjell lajmi.net.

ISCO, BALE DHE JAMES

Tre emrat në të cilët Real Madridi do fokusohet të fitojë sa më shumë para. Rasti i Iscos është më delikat. Zidane ka një lojtar, ideja e të cilit është të qëndrojë në Madrid. Pas një sezoni në të cilin ai ka shkuar nga një ylli në bankën rezervë, Isco është i sigurtë se do të ketë futboll dhe dëshirë për të ndryshuar situatën.

Megjithatë, në zyrat e klubit gjërat nuk janë aq të qarta. Për shkak se Isco është një lojtar me vlerë në treg, një lojtar futbolli për të cilin ekipet e Anglisë apo Italisë do të ishin të gatshme për një operacion mbi 60 milionë euro.

E njëjta gjë ndodh edhe në ekonominë e James, por ndryshimi është se për Zidane është një lojtar që nuk përshtatet me atë që ai ka në mendje për Realin e tij. Në mungesë të konfirmimit përfundimtar nga Bayern, Juve dhe PSG janë ekipet që mund të paguajnë rreth 70 milionë për shërbimet e tij.

Dhe Bale, problemi më i madh. Është bërë e qartë se Zidane nuk llogarit tek ai, por mesazhi i uellsianit është barrikada e kontratës së tij trevjeçare. Përveç kësaj, problemi i kartonit të tij (17 milionë) është shtuar, por duket qartë se lojtari dhe klubi duhet të gjejnë një zgjidhje të dyanshme.

Një tjetër pikë e rëndësishme është ai i Matteo Kovacic që detyron Chelsean të paguajë 35 milionë euro për të vazhduar në Londër. Kroati është i kënaqur në ‘Stamford Bridge, por ai është një lojtar që është në tregun e transferimeve dhe Reali do të jetë i vëmendshëm të pres për ofertat më të mira.

Dhe pastaj një listë e lojtarëve që pritet të shiten nga klubi mbretëror: Keylor, Ceballos, Lucas, Mariano, De Tomas, Mayroal, Theo… pothuajse asnjë nuk dëshiron të largohet, por për Realin është e qartë që nuk ka zgjidhje tjetër. /Lajmi.net/