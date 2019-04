Revista presitgjioze parashikon se si do të duket Beckham kur të plaket

David Beckham njihet tashmë si lojtari më seksi në botën e futbollit dhe jo vetëm.

Legjenda e Manchester United dhe e Real Madridit ishte zgjedhur nga ‘People Magazine’ si ‘Mashkulli më seksi’ në vitin 2015.

Anglezi nuk është vetëm i talentuar në futboll, por ai ka rrëmbyer zemrat e mijëra femrave me stilin unik të veshjes, përcjell lajmi.net.

Mirëpo, për ta lënë një shije të hidhur tek ai, është përkujdesur magazina tjetër ‘Four Four Two’, që ka sjell një imazh të Beckham kur të plaket në vitin 2020.

Me flokë të rëna e të thinjura dhe me dhëmbë të rrallë, kështu e ka parashikuar magazina e njohur në vitin 1998 legjendën angleze kur të plaket, mirëpo që ia ka huqur dukshëm, pasi ai ende është një personazh tejet seksi. /Lajmi.net/

How Four Four Two magazine predicted David Beckham would look in 2020 compared to how he looks today. Must be a slippery slope from here. pic.twitter.com/d7Xn2LDaOS

— Football Tweet (@Football__Tweet) April 21, 2019