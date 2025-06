Reuters shkruan për vendimin e Kosovës që të pranojë migrantë të deportuar nga SHBA

Kosova ka pranuar kërkesën amerikane për të depërtuar 50 migrantë në vit.

Mediumi “Reuters”, ka raportuar për këtë vendim të Qeverisë së Kosovës.

Më poshtë artikulli i përkthyer i Reuters:

Kosova ka pranuar një kërkesë për të pranuar migrantë të deportuar nga Shtetet e Bashkuara, me një plan fillestar për të pranuar 50 të deportuar në vit, tha qeveria në një deklaratë për Reuters të mërkurën.

“Qeveria ka shprehur gatishmërinë e saj për të marrë pjesë, me mundësinë për të zgjedhur individë nga një grup i propozuar, me kusht që ata të plotësojnë kritere specifike që lidhen me sundimin e ligjit dhe rendin publik”.

Shtetet e Bashkuara janë në kërkim të partnerëve për të pranuar shtetas të palëve të treta, ndërsa kërkojnë të përmbushin premtimin e Presidentit Donald Trump për deportime në nivel rekord.

Kosova, një vend ballkanik me 1.6 milion banorë, tashmë ka një marrëveshje për të marrë 300 të burgosur nga Danimarka duke filluar nga viti 2027 në këmbim të 210 milion eurove gjatë dekadës së ardhshme, dhe ka shprehur interes për të pritur të deportuar nga Britania.

Marrëdhëniet Kosovë-SHBA janë veçanërisht të forta, duke pasur parasysh udhëheqjen e SHBA-së në mbështetjen e pavarësisë nga Serbia në vitin 2008.

“Ne e vlerësojmë shumë mbështetjen e tyre”, tha deklarata.