Reuters: Rubio ka zëvëndësuar diplomatin kryesor për çështje evropiane me një ish-punonjës të Senatit Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, siç raporton Reuters, ka emëruar një ish-punonjës të Senatit në vend të diplomatit kryesor për çështje evropiane. Ky do të jetë zyrtari më i lartë i Departamentit të Shtetit të SHBA-së për çështjet që kanë të bëjnë me Evropën. Kjo sipas një emaili të brendshëm të dërguar të premten,…