Reuters me shkrim të veçantë për ‘’jetesën’’ e Lulzim Hetemit të ngujuar

Njihuni me kryebashkiakun e qytetit të vogël të Kosovës, i cili është refuzuar nga shumica e banorëve të komunës së tij dhe i cili është bllokuar mes tensioneve mes shqiptarëve dhe serbëve që kanë kaluar në dhunë sporadike këtë vit.

Kështu e nis shkrimin prestigjozia e njohur Reuters lidhur me ‘’jetesën’’ e Lulzim Hetemit të ngujuar në komunën e Leposaviqit.

Lulzim Hetemi, kryetari shqiptar etnik i komunës veriore të Kosovës, Leposaviq, ka jetuar dhe fjetur në zyrën e tij që një muaj pasi u zgjodh në prill, i ruajtur nga trupat e NATO-s dhe policia speciale e Kosovës.

Ai u zgjodh kryetar me vetëm 100 vota në zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët etnikë që janë pakicë në tërë Kosovën, por që përbëjnë më shumë se 97% të popullsisë së përgjithshme të Leposaviqit.

Hetemi ka refuzuar dhe thotë se ka qëndruar në ndërtesë që nga 29 maji pa u kthyer në shtëpinë e tij për asnjë ditë.

“Kush ka dëshirë të qëndrojë në zyrë dhe të flejë në karrige?Kur kandidoja për kryetar komune nuk e kisha idenë nëse serbët do të tërhiqen nga gara zgjedhore dhe do të bëjnë një manovër të tillë siç bënë ata”, tha Hetemi duke përshkruar ditët e para të izolimit.

Më vonë ai gjeti një shtrat për të zëvendësuar karriget dhe fle në një dhomë ngjitur me zyrën e tij, ku takohet me të dërguar ndërkombëtarë dhe zyrtarë të NATO-s, të cilët po përpiqen të parandalojnë çdo dhunë dhe të gjejnë një zgjidhje për zgjedhje të reja.

Kostumet e biznesit varen nga muri dhe ka tre shishe mjaltë sipër një tavoline, njëra pothuajse bosh.Ish-stafi komunal në Leposaviq kanë refuzuar t’i shërbejnë një kryetari shqiptar dhe janë zëvendësuar nga 75 punëtorë të tjerë, të cilët janë po ashtu serbë.

Hetemi thotë se kishte qenë i kujdesshëm që të mos prekte asgjë që i përkiste administratës së mëparshme, përfshirë disa dhjetëra shishe me pije alkoolike.

“Ne nuk kemi prekur asgjë, as pijet e tyre, librat, flamujt e Serbisë dhe as pikturat e tyre.Kur ata do të kthehen ata do të gjejnë gjithçka siç u larguan sepse ne nuk duam të shkatërrojmë asgjë.”, thotë Hetemi.

Hetemi tha se është i gatshëm të përfundojë mandatin e tij kur të shpallen zgjedhjet e reja, por ende nuk ka marrëveshje për këtë në negociatat e ndërmjetësuara nga BE-ja ndërmjet serbëve të Kosovës dhe qeverive të Serbisë dhe Kosovës.