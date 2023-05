Respekti mbi të gjitha, Rashica me shokë u ndalen për të bërë foto me ish-futbollistin e Besiktasit që vuan nga një sëmundje Skuadra e Galatasarayt pësoi disfatë në derbi ndaj Besiktasit me rezultatin 3 me 1 në ndeshjen e vlefshme për javën e 31-të të Superligës së Turqisë. Pak para ndeshjes, në tunel lojtarët e dy skuadrave takuan ish-futbollistin e famshëm, Ersen Martin, i cili vuan nga një sëmundje që një kohë të gjatë, shkruan Lajmi.net Milot…