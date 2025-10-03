Reshjet e borës bllokojnë një person me bagëtitë e tij në bjeshkët e Istogut
Një person raportohet të ketë mbetur i bllokuar së bashku me bagëtitë e tij në një nga bjeshkët e Istogut. Kjo është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi. Gashi deklaroi se sapo kanë marrë informacionin për rastin dhe menjëherë janë drejtuar në Kuvedin Komunal. “Policia e ka kuptuar përmes…
Lajme
Një person raportohet të ketë mbetur i bllokuar së bashku me bagëtitë e tij në një nga bjeshkët e Istogut.
Kjo është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Gashi deklaroi se sapo kanë marrë informacionin për rastin dhe menjëherë janë drejtuar në Kuvedin Komunal.
“Policia e ka kuptuar përmes rrjeteve sociale për rastin, dhe menjëherë është nisur për Kuvendin Komunal të Istogut, ku edhe është njoftuar drejtori për Emergjenca. Ekipet emergjente tashmë janë nisur për në vendin e ngjarjes”, tha ai.
Ndryshe në Kosovë dje filluan reshjet e borës në thuajse secilën komunë dhe jo vetëm në zonat e thella të fshatrave e ato malore, por edhe në qytete.
Kësisoj në vjeshtën e hershme vendi ynë u mbulua nga bora./Lajmi.net/