Republikanët të shqetësuar me paraqitjet e Donald Trumpit

Republikanët kanë shprehur shqetësimet e tyre pas debatit presidencial të së martës mbrëma midis ish-presidentit, Donald Trump dhe zëvendëspresidentes, Kamala Harris, sipas një sondazhi të ri të Prolific.

Pasi Trump dhe Harris diskutuan me radhë tema të shumta, duke përfshirë ekonominë, abortin dhe emigracionin, 86 për qind e republikanëve thanë se ende planifikojnë të votojnë për kandidatin e tyre, por 40 për qind pranuan se ishin të shqetësuar me performancën e 78-vjeçarit.

“Këto gjetje zbulojnë një ndryshim të rëndësishëm në ndjenjën e votuesve, me shumë republikanë që shprehin shqetësimin pavarësisht nga mbështetja e tyre e vazhdueshme për Trumpin. Performanca e fuqishme e Kamala Harrisit ka rezonuar në të gjithë linjat partiake, duke marrë mbështetje të madhe”, tha Andrew Gordon, konsulent i lartë kërkimor në Prolific.

Vetëm 16 për qind e republikanëve e vlerësuan performancën e Trumpit si të shkëlqyer. Në të njëjtën kohë, më shumë se një në pesë, ose 24 për qind, e republikanëve e quajtën performancën e Harrisit të shkëlqyer ose të mirë, dhe po aq për qind thanë se demokratja kishte fituar debatin.

Prej të gjithë të anketuarve, 57 për qind thanë se fituesi ishte Harris, shkruan newsweek.

Komentet që tërhoqën më së shumti kritika në adresë të Trumpit ishin kur ai nuk tha qartë në një mënyrë apo në tjetrën nëse do të vinte veto ndaj ndalimit kombëtar të abortit, si dhe kur tha se kishte “koncepte” të një plani të kujdesit shëndetësor.

Reagimet e amerikanëve ndaj debatit mund të reflektohen edhe në mbështetjen financiare për dy të nominuarit. Vetëm në 24 orët e para pas debatit, fushata e Harrisit mori 47 milionë dollarë donacione, rritja më e madhe në fondet e fushatës së saj që kur ajo mblodhi 81 milionë dollarë një ditë pas shpalljes së ofertës së saj.

Fushata për mbledhjen e fondeve të Trumpit u tha se do ta mbyllte gushtin me 295 milionë dollarë, ndërsa Harrisi e filloi këtë muaj me 404 milionë dollarë.

Ndryshe, zgjedhjet presidenciale amerikane do të mbahen më 5 nëntor (e martë).