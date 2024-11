​Republikanët fitojnë kontrollin e Senatit amerikan

Zgjedhjet presidenciale 2024 përfituan gjithashtu Partinë Republikane në tërësi, pasi ata e zhvendosën balancën e pushtetit nga demokratët duke marrë kontrollin e Senatit të SHBA-së 52 me 42, me disa gara ende duke u numëruar, por vetëm 51 duheshin për të marrë shumicën.

Kontrolli i Dhomës së Përfaqësuesve mbetet ende për t’u përcaktuar, pasi disa gara ende nuk janë thirrur. Deri më tani, republikanët kryesojnë demokratët me një diferencë të ngushtë, 210 me 181, me numrin magjik prej 218 të nevojshëm për të marrë kontrollin e Kongresit.

Në nivel shtetëror, republikanët gjithashtu dolën mirë, me balancën e pushtetit që tani është 27 guvernatorë republikanë ndaj 23 guvernatorë demokratë.

Fituesi i zgjedhjeve, republikani Donald Trump ka 75 ditë për të mbledhur një kabinet administrativ kur ai të inaugurohet më 20 janar 2025 dhe të fillojë zyrtarisht mandati i tij i dytë presidencial. Një emër shumë i përmendur që ka të ngjarë të jetë pjesë e administratës së tij është miliarderi Tesla Elon Musk, i cili ishte një mbështetës i hapur i Trump dhe dhuroi miliona dollarë për fushatën e tij.

Trump gjithashtu pritet të fillojë menjëherë të zbatojë premtimet e tij të fushatës, duke përfshirë dëbimin masiv të emigrantëve të paligjshëm, vendosjen e tarifave të reja mbi importet, vendosjen e ngrirjes së rregulloreve të lidhura me klimën, ndryshimin e agjencive federale shëndetësore dhe formësimin e ideologjisë së sistemit arsimor të SHBA-së.

Shumë prej këtyre ndryshimeve do të bëhen më të lehta nga Senati i ri i kontrolluar nga republikanët, dhe nëse republikanët fitojnë gjithashtu kontrollin e Dhomës, Trump do të jetë në gjendje të miratojë legjislacionin e ri pa asnjë pengesë.