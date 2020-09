Reperi nga Prishtina që premton shumë

Nino, së fundmi ka përpunuar këngën “Fresh outta London”, një pjesë të së cilës e ka publikuar në Instagramin e tij, shkruan lajmi.net.

Këngetari u ka premtuar fansave që shumë shpejt do të publikojë versionin e plotë të kësaj kënge. Ai gjithashtu thotë se shumë shpejt do të sjell edhe një këngë tjetër që do t’i bashkangjis videoklipin dhe projektet e tjera nuk do të ndalen.

View this post on Instagram Fresh outta Prishtina ( remake ) @endritpicasso @voixsquad_official A post shared by NINO (@ninovoix) on Sep 20, 2020 at 10:00am PDT

Si duket artisti i ri e ka marrë seriozisht futjen në tregun muzikor shqiptar, por edhe në atë ndërkombëtar pse jo?!

Projektet e paralajmëruar nga artisti lënë të kuptojmë që konkurrenca mes reperave po rritet. /Lajmi.net/