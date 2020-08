Seven Saraçi ka habitur me postimin e bërë.

Seven Saraçi është një nga artistët e shumtë shqiptarë të cilët karrierën e tyre po e zhvillojnë në arenën ndërkombëtare, shkruan lajmi.net.

Reperi së fundmi me një postim të bërë ka habitur të gjithë, ai ka publikuar një fotografi në llogarinë e tij në Instagram ku shihet me një qese të mbushur me marihuanë.

Në fotografinë e publiku ai la një shkrim në gjuhën angleze ku thotë “Nëse je i drejtë me veten kjo është mënyra se si fle në mbrëmje”. /Lajmi.net/