Reperi shqiptar emocionon me urimin për vajzën.

Sot ka qenë një ditë e veçantë për familjen e reperit Fajt pasi vajza e tij e ka festuar ditëlindjen e saj, shkruan lajmi.net.

Për ta uruar ai ka zgjedhur fjalët më të mira dhe me to emocionoi të gjithë.

“Qika jem deri sa te rritesh e te behesh prind vet nuk e din se cfar dashnije kam per ty, dashni pa limit ,pa fund .. Babin ki me pas mbeshtetje per gjithqka.. Urime ditelindja qika jem ti uroj te gjitha te mirat e kesaj bote Lanika jem❤.”, ka shkruar Fajt pranë postimit./Lajmi.net/