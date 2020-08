Reperi amerikan mbështet Kanye West: E ke votën time

Nick Cannon thotë se Amerikës i duhet një njeri tjetër me ngjyrë në Shtëpinë e Bardhë, kjo është arsyeja pse ai është në ekipin “Kanye 2020”, shkruan TMZ, transmeton lajmi.net.

Nick ishte në LAX të premten kur reporteri e pyeti se çfarë mendonte për kandidimin e Ye. Ai u përgjigj: “Unë e dua atë!”

Tani, ai mori një hap më tej dhe e pyeti nëse do të jetë akoma me Kanyen kur do të hedhë votën e tij dhe Nick tha “Po”.

Reperi u pyet edhe lidhur me problemet e tij me disa komente antisemitike, ai u përgjigj “Nuk duhet anuluar kulturën, ajo duhet të jetë kulturë e këshillave”. /Lajmi.net/