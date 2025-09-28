Rënie tragjike në bunar në fshatin Lybeniq, ende nuk dihet gjendja e personit
Lajme
Një aksident i rëndë është shënuar sot në fshatin Lybeniq të komunës së Pejës, ku një person ka rënë në një bunar të thellë gjatë punimeve për hapjen e tij.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, rreth orës 14:30 autoritetet janë njoftuar për incidentin që ka ndodhur në afërsi të varrezave të fshatit. Viktima ka rënë në bunar në një thellësi prej rreth 18-20 metrash, i cili ka qenë i mbushur me ujë.
“Deri më tash viktima ende nuk është nxjerrë dhe nuk e dimë a është me shenja jete apo jo”, ka deklaruar Fadil Gashi, zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës.
Rrethanat e aksidentit ende nuk janë të qarta, por dihet se personi ka qenë duke punuar në hapjen e bunarit kur ka ndodhur rënia.
Autoritetet kompetente janë në vendngjarje dhe po punojnë për nxjerrjen e viktimës nga bunari. Operacioni i shpëtimit vazhdon të jetë në proces.