Rënie e LDK-së në zgjedhje, Rama përjashton kandidimin për kryetar
Kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama është befasuar nga rezultati i Lidhjes Demokratike të Kosovës gjatë zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit, e cila mori 52 mijë vota më pak nëse krahasohen me dy palë zgjedhje parlamentare të mbajtura këtë vit.
Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës ka 13.57 përqind apo 119 mijë e 201 vota, një rënie e madhe në krahasim me zgjedhjet e 9 shkurtit ku ka pasur 18.27 përqind, apo pesë ulëse më pak në Kuvendin e Kosovës.
Në intervistën për KosovaPress, Rama thotë se LDK dhe partitë opozitare duhet të reflektojnë dhe të rishikojnë arsyen pse ka ndodhur kjo rënie e tyre, të kenë një program i cili u mundëson ringritjen sepse sipas tij duhet të ketë një opozitë të fortë.
Derisa kryetari aktual i LDK-së, Lumir Abdixhiku në një konferencë për media nuk ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes, Rama ka mohuar se synon drejtimin e partisë.
Rama ka shtuar se LDK-ja ka njerëz të cilën mund ta kryejnë këtë detyrë nëse Abdixhiku vendos të largohet nga pozita.
“Nuk është e vërtetë, unë jam kryetar i kryeqytetit e kam një mandat katër vjeçar, ky është fokusi im, të transformoj kryeqytetin, kjo është vota e qytetarëve dhe unë do të jem këtu për kryeqytetin për të mirën e gjithë vendit. LDK-ja ka njerëz përbrenda partisë të cilët munden me kry këtë detyrë nëse po them, kryetari i tanishëm vendos që të lëshojë udhë dikujt tjetër… Nuk jam i interesuar, nuk kam interes… Dashnia ime është që t’iu ndihmoj të gjithë qytetarëve të kryeqytetit përtej ngjyrosjeve partiake dhe normal që do t’i ndihmoj kushdo që ka nevojë për ndihmë”, thotë ai.
Për raportet me lidershipin aktual të LDK-së, Rama thotë se ka ndihmuar atë në zgjedhjet lokale dhe në mënyrë të njëjtë ka ndihmuar në zgjedhjet nacionale të 9 shkurtit dhe 28 dhjetorit, ani pse thekson se nuk është anëtaë i LDK-së.
“Kam raporte të mira me të gjithë sepse po them edhe Lidhja Demokratike më ka ndihmuar gjatë procesit të zgjedhjeve lokale. Unë po ashtu i kam ndihmuar edhe në shkurt edhe tash Lidhjes Demokratike, pra është një bashkëpunim i mirëfilltë, i shëndoshë ku edhe Lidhja Demokratike mendon përtej partisë, ka ftuar njerëz si unë që nuk jam anëtar i Lidhjes Demokratike dhe kemi punuar mirë për me çuar proceset e kryeqytetit përpara. Të njëjtën kohë po them edhe unë, përkundër faktit që nuk jam anëtar, i kam ndihmuar ose jam munduar me i ndihmu partisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës që të ecë përpara sepse kanë me të vërtetë një program të mirëfilltë në të gjitha sferat. Edhe po ashtu e kemi pasur një kontratë prej 1.5 miliardësh për kryeqytetin në rast se e kishim pasur në qeverisje Lidhjen Demokratike”, ka thënë Rama.
I pari i Prishtinës uron për qeverisjen e re që të jetë më bashkëpunuese e jo siç thotë ai, bllokuese e sabotuese.
“Ishte me të vërtetë befasuese, por përkundër faktit po them, çdo gjë ka shkuar në rregull edhe kjo tregon që kemi një ngritje ashtu shoqërore të vlerave demokratike në të gjithë Kosovën, që është një çështje super pozitive dhe uroj çfarëdo qeverisje që të ketë, që të jetë pro bashkëpunimit, jobllokuese, sabotuese. Nuk na duhet kjo mendësia bllokuese, sabotuese, duhet të bashkëpunojmë me njëri-tjetrin për të ngritur vlerat tona të përbashkëta për vendin tonë. Prandaj edhe partitë opozitare duhet të reflektojnë edhe me e ditë pse ka ndodhur ajo, e të kenë një program i cili ju mundëson ringritjen dhe ju mundëson një opozitë të mirëfilltë sepse duhet të ketë një opozitë të fortë. Pozita me një opozitë të fortë e çon vendin përpara më mirë e më shpejt”, ka thënë Rama.
Zgjedhjet e 28 dhjetorit sipas rezultateve preliminare tw KQZ-sw, i ka fituar Lëvizja Vetëvendosje me në krye Albin Kurtin me 49.34 përqind apo 433 mijë e 394 vota.