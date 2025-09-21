Rënia e raporteve Kosovë – ShBA, Serwer: Prania ushtarake amerikane në Kosovë është mbështetja më e rëndësishme
Daniel Serwer, profesor në John Hopkins University, tërheq vërejtjen ndaj qeverisë në detyrë të Kosovës për rënien e raporteve bilaterale me amerikanët. Serwer, thotë mbështetja “më e rëndësishme” është prania ushtarake amerikane në Kosovë. “Mbështetja e SHBA-së është thelbësore në shumë drejtime, por më e rëndësishmja lidhet me praninë e ushtarëve amerikanë në terren. Kosova…
Lajme
Daniel Serwer, profesor në John Hopkins University, tërheq vërejtjen ndaj qeverisë në detyrë të Kosovës për rënien e raporteve bilaterale me amerikanët.
Serwer, thotë mbështetja “më e rëndësishme” është prania ushtarake amerikane në Kosovë.
“Mbështetja e SHBA-së është thelbësore në shumë drejtime, por më e rëndësishmja lidhet me praninë e ushtarëve amerikanë në terren. Kosova do të dëshirojë t’i mbajë ata aty. Dhe, unë mendoj se duhet të mbeten aty”, thotë për programin Expose të Radios Evropa e Lirë Daniel Serwer, profesor në Universitetin Johns Hopkins.
Serwer sugjeron që Kosova t’i forcojë marrëdhëniet edhe me aleatë të tjerë, veçanërisht në kohën kur, siç thotë, SHBA-ja po shpërqendrohet nga prioritetet e tjera globale. Në mënyrë të veçantë, ai përmend Japoninë, Korenë e Jugut, Greqinë.
“Ka opsione të tjera, edhe pse asnjëri nuk është i mirë si amerikanët. Por, nëse bashkoni një grup miqsh, mund ta kompensoni disi humbjen e vëmendjes amerikane. Nuk jam i sigurt nëse Qeveria e Kosovës po e bën këtë, dhe është e vështirë për një qeveri në detyrë ta bëjë këtë”, thotë Serwer.