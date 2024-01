Rënia e çatisë së komunës së re, Prokuroria nis hetimet

Prokuroria Themelore e Prishtinës ka nisur hetimet, pasi çatia e komunës së re në lagjen “Arbëria” ra duke e lënë të lënduar një vajzë.

Rastin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja Laureta Ulaj, e cila ka thënë se rasti është inicuar si ‘Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm’.

“Lidhur me këtë rast, ju njoftojmë se Prokurori i Shtetit ka dalë në vendin e ngjarjes e bashkë me njësitë relevante dhe me urdhër të njëjtit janë iniciuar hetime fillimisht në drejtim të veprës penale ‘Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm’. Prokuroria në koordinim me policinë kanë filluar me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme hetimore lidhur me këtë rast, nga i cili sipas informatave që kemi deri më tani ka marrë lëndime trupore një person (femër)”, ka njoftuar Ulaj.

Ndryshe, Policia dhe Emergjenca kanë konfirmuar se një vajzë ka pësuar lëndime dhe po vazhdon të trajtohet në QKUK.

Naser Syla nga Klinika Emergjente ka thënë se gjendja e vajzës është stabile, ndonëse e njëjta ka marrë lëndime të rënda trupore.