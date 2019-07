Rënia e Carmelo Anthony – Nuk e duan në NBA, mbetet edhe jashtë skuadrës kombëtare

Ylli amerikan i basketbollit kishte një karrierë mjaft të pasur, por vitet e fundit kanë qenë mjaft të vështira për të.

Edhe pse në gjeneratën e njëjtë me LeBron James, Melo nuk arriti të ndiqte tempon e ‘Mbretit’, i cili akoma qëndron si fytyra e NBA.

Melo aktualisht është pa skuadër, pas paraqitjeve të dobëta me Houston e Oklahoma. Situata përkeqësohet edhe më shumë për lojtarin kur ai mbetet jashtë skuadrës së SHBA-ve, shkruan lajmi.net.

Skuadra kombëtare nuk do ta ftojë fare Anthony, duke bërë që lojtari të mos ketë mundësi të përmirësoj rekordin me kombëtare.

Carmelo ka fituar tri medalje ari , si dhe ka një medalje bronzi në Lojërat Olimpike, dhe një bronz tjetër në Botëror, shtuar një medalje ari.

35 vjeçari nuk ka luajtur asnjë ndeshje në NBA që nga muaji nëntor, dhe ai akoma po pret për ftesën e ndonjë skuadre për sezonin që po afron.

10 herë i zgjedhuri për ndeshjet e All – Star është lider i kombëtares në pikë të shënuara dhe kërcime, dhe ndeshje të luajtura.

Gjithsesi, Melo me gjasë mund të ketë luajtur ndeshjen e fundit me Amerikën, dhe tani mbetet të shihet nëse do të sigurojë ndonjë skuadër për sezonin e ardhshëm.

Melo ishte zgjedhja e tretë në draftin e vitit 2003, kur asokohe selektohej nga Denver Nuggets, ku do të kalonte një pjesë të mirë të karrierës, për të vazhduar me skuadra si Knicks, Houston e Oklahoma. /Lajmi.net/