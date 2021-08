114 pacientë me Covid-19 janë duke iu trajtuar në spitalin e Pejës.

Prej tyre 103 janë në oksigjeno-terapi.

Ndërkohë 27 pacientë janë në gjendje të rëndë shëndetësore.

Njoftimi i plotë:

Raporti 24 orësh per trajtimin e pacientëve me Covid-19:

✓114 pacientë janë të shtrirë në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë me Covid 19;

✓103 pacientë janë në Oksigjenoterapi;

✓ 4 pacientë janë në CPAP;

✓27 pacientë janë në gjendje më të rëndë;

✓ 6 pacientë te shëruar;

✓17 pacientë të pranuar;

Mbroje vetën vaksionohu.