Renditja tabelore pas javës së 23-të në Superligën e Kosovës, “luftë” e madhe në dy frontet Me dy ndeshjet e sotme në Lipjan e Mitrovicë, ka përfunduar edhe java e 23-të në Superligën e Kosovës në futboll. Ballkani përkundër barazimit (2:2) me Prishtinën vazhdon lidershipin me 49 pikë, por tani vetëm dy më shumë se Drita që ka 47 pikë, shkruan lajmi.net. Gjilani zë vendin e tretë me 38 pikë. Shtatë…