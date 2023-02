​Renditja tabelare e Superligës pas 22 xhirove

Rezultate tejet befasuese janë regjistruar në xhiron e 22-të në Superligën e Kosovës në futboll që u zhvilluan të shtunën dhe të dielën.

Dy befasitë më të mëdha ishin humbja e Dritës nga Ferizaj dhe barazimi i Ballkanit me Dukagjinin në Suharekë, transmeton lajmi.net.

Derbin kryesor të kësaj xhiroje, atë ndërmjet Llapit dhe Prishtinës e ka fituar skuadra nga kryeqyteti e cila triumfoi me rezultat 2-0, ndërsa Malisheva ka triumfuar ndaj Drenicës në derbin e zjarrtë për mbijetesë.

Tabelën e kryeson Ballkani me 48 pikë, i ndjekur nga Drita me 44, Gjilani me 35 dje Prishtina me 30.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë renditja e plotë:

Ballkani 48 pikë

Drita 44

Gjilani 35

Prishtina 30

Llapi 29

Dukagjini 26

Malisheva 24

Trepça ’89 22

Ferizaj 21

Drenica 20