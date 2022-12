Rëndësia dhe synimet e samitit BE – Ballkani Perëndimor në Tiranë Liderët e Bashkimit Evropian do të takohen me homologët e tyre nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Mali i ZI, Maqedonia e Veriut dhe Serbia) në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, më 6 dhjetor. Takimi është i rëndësishëm për një arsye të madhe: kjo është hera e parë që një samit i madh…