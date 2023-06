Remzi Shala i njohur si komandant “Molla e Kuqe” dënohet me 9 vjet e 6 muaj burgim për krime lufte Gjykata Themelore në Prizren ka shpllur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit Remzi Shala, i njohur si komandant “Molla e Kuqe”, duke e dënuar me 9 vjet e 6 muaj burgim efektiv, lidhur me akuzën për krime lufte kundër popullatës civile. Shala, i njohur si komandant “Molla e Kuqe” akuzohej se së bashku me disa pjesëtarë…